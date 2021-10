Slovenski in avstrijski ponudniki v skupno promocijo turizma in kulinarike ob Muri

Ljubljana, 27. oktobra - V avstrijskem Cmureku so predstavili slovensko-avstrijski projekt GlaMUR - užitek ob reki, v katerem je povezanih preko 200 lokalnih ponudnikov iz 19 občin iz obeh držav. Njihov skupen cilj je promocija raznolike turistične, kulinarične in druge ponudbe tega pestrega območja ob reki Muri, so sporočili s kmetijskega ministrstva.