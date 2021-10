Koper, 29. oktobra - V Gledališču Koper bo drevi premiera komedije Laponska katalonskih avtorjev Cristine Clemente in Marca Angeleta. Prvo slovensko uprizoritev je režirala Nenni Delmestre. Komedija proučuje otroke in naš odnos do njih, predstava pa poteka v božičnem duhu.