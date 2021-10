Vrhovno tožilstvo zavrača povezave in odgovornost za nedavne grožnje politikom

Ljubljana, 27. oktobra - Na vrhovnem državnem tožilstvu najodločneje zavračajo kakršnekoli povezave oz. odgovornost tožilstva za grožnje, ki so bile v minulih dneh poslane visokim političnim predstavnikom. "Na tovrstna dejanja smo se in se bomo tudi v prihodnje vedno odzvali v skladu z zakonom ter v okviru naših pooblastil in pristojnosti," so zagotovili.