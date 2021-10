Ljubljana, 27. oktobra - Opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP bodo danes ob 13. uri v preddverju dvorane državnega sveta na Šubičevi 4 dale izjavo za medije glede vložene interpelacije zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, so sporočili iz poslanske skupine LMŠ. (STA)