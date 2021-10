Pred COP26 o pomembni vlogi EU in Slovenije v podnebnih pogajanjih

Ljubljana, 27. oktobra - EU in Slovenija kot predsedujoča Svetu EU bosta imeli v podnebnih pogajanjih na konferenci COP26 pomembno vlogo. Izrednega pomena bo spreten diplomatski pristop in dejstvo, da unija vodi z zgledom, je bilo slišati v spletnem pogovoru. Slovenijo medtem govornice pozivajo k pripravi konkretnejših načrtov podnebnega ukrepanja in njihovemu izvajanju.