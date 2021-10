Opit in brez vozniškega dovoljenja povzročil nesrečo s smrtnim izidom

Maribor, 27. oktobra - Na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem je izven naselja Ločič tovorno vozilo v torek zvečer zapeljalo s ceste. Pri tem je umrl 62-letni sopotnik. Vozil je 37-letnik, ki pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom alkohola, so sporočili s Policijske uprave Maribor.