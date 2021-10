V Radovljici bo tekmovalo 30 mladih pianistov

Radovljica, 27. oktobra - V Radovljici bo konec tedna potekalo 2. mednarodno klavirsko tekmovanje. Zaradi trenutnih razmer so organizatorji odprtje, predvideno za danes, prestavili na petek in tekmovanje skrajšali na tri dni. Prijavljenih je 30 pianistov iz 16 držav, od tega jih bo 22 tekmovalo v najstarejši kategoriji od 19 do 24 let.