V Kočevju storitev Sopotniki nadgradili s popusti lokalnih podjetnikov

Kočevje, 27. oktobra - Zavod Sopotniki, ki starejšim nudi prevoze po nujnih in tudi manj nujnih opravkih, je v Kočevju nadgradil svojo storitev. Na pomoč so priskočili lokalni podjetniki, ki starejšim ob uporabi storitev Sopotniki nudijo popust pri svojih storitvah in izdelkih.