Hrvaška policija kazensko ovadila 46 osumljencev za spletno zlorabo otrok

Zagreb, 27. oktobra - Hrvaška policija je kazensko ovadila 46 osumljencev za 169 kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok na spletu, je sporočila policija. Kot so dodali, je med osumljenci sedem mladoletnikov. Gre za operacijo Nubes, ki so jo v sodelovanju z Europolom izvajali v 16 hrvaških policijskih upravah med majem in septembrom letos.