New York, 27. oktobra - Igralci Atlanta Braves so dobili prvo tekmo finala ameriške baseballske lige (MLB). V World Series, kot Američani imenujejo zadnje dejanje sezone, so s 6:2 ugnali Houston Astros. Ekipi v finalu igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo spet v Houstonu v noči na četrtek.