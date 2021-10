V požaru stanovanjske hiše na Igu za več deset tisoč evrov škode

Ig, 27. oktobra - V torek nekaj pred 18. uro je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše na območju Iga. Gasilci so požar omejili, stanovalci pa so že pred tem zapustili objekt. Nastalo je za nekaj deset tisoč evrov škode, v dogodku ni bil nihče poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.