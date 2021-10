Avstralija po letu in pol postopoma odpira svoje meje

Sydney, 27. oktobra - Avstralija bo s 1. novembrom po letu in pol odpravila splošno prepoved mednarodnih potovanj za svoje državljane, do konca leta pa naj bi tudi znova dovolila prihod tujih usposobljenih delavcev in študentov. Obenem so v državi danes odobrili cepljenje s tretjim, t. i. poživitvenim odmerkom Pfizerjevega cepiva proti covidu-19.