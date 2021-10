Anhovo, 27. oktobra - V naselju Anhovo v občini Kanal je v torek okoli 19.30 zagorela stanovanjska hiša. Gasilci so objekt, ki ga je ogenj zelo poškodoval, pogasili in požarišče pregledali z termovizijsko kamero. V požaru je umrla ena oseba, drugo pa so oskrbeli novogoriški reševalci in jo prepeljali v šempetrsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.