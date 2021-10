Visa presegla pričakovanja, cena delnic vseeno navzdol

New York, 27. oktobra - Podjetje za procesiranje plačil s kreditnimi karticami Visa je v tretjem četrtletju letos ustvarilo več dobička in prihodkov, kot so pričakovali analitiki Wall Streeta, njegove delnice pa so se v podaljšanem borznem trgovanju vseeno pocenile. V Visi so tudi napovedali povišanje dividend.