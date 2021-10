Delnice Twitterja navzgor kljub četrtletni izgubi

New York, 27. oktobra - Enkratni strošek poravnave tožbe zaradi zavajanja vlagateljev v višini 766 milijonov dolarjev je družbeno omrežje Twitter v tretjem četrtletju letos pahnilo v izgubo. Ta je znašala 537 milijonov dolarjev. Prihodki pa so narasli in delnice Twitterja so se v torek po objavi rezultatov podražile.