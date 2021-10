Pahor v govoru na ZN o podnebju poudaril pomen zaupanja v znanost

New York, 27. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor se je v torek virtualno udeležil razprave ZN na visoki ravni o podnebnih spremembah, ki so jo pripravili pred podnebno konferenco COP26 v Glasgowu. V svojem nagovoru je med drugim poudaril pomen zaupanja v znanost ter nujnost povečevanja financiranja ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.