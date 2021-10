Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Dva kilometra dolg zastoj je na štajerski avtocesti in regionalni cesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji.

Na gorenjski in štajerski avtocesti proti Avstriji so počivališča polna tovornih vozil.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za tovorna vozila pri vstopu čakalna doba do pol ure, na mejnem prehodu Obrežje pa eno uro.

Med 27. in 29. oktobrom, med 2. in 5. novembrom ter med 8. in 11. novembrom bo zaradi sečnje dreves med 8. in 16. uro zaprt prelaz Korensko sedlo.

Avtocestni priključki so zaprti na primorski avtocesti Kastelec v obe smeri, na primorski avtocesti Gabrk-Fernetiči je zaprt uvoz Sežana proti Ljubljani, Kopru, na pomurski avtocesti Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi ter na dolenjski avtocesti izvoz Obrežje, Mokrice iz smeri Ljubljane.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si