Na Siciliji nova smrtna žrtev hudega neurja

Catania, 26. oktobra - Na Siciliji je trajajoče hudo neurje terjalo že najmanj dve smrtni žrtvi. Severno od Catanie so v mestu Gravina pod avtomobilom našli truplo 53-letnika, ki so ga najverjetneje ujele poplave, ko je izstopil iz vozila. Razmere so najhujše prav na širšem območju mesta Catania, kjer se številne ulice pod vodo, poroča britanski BBC.