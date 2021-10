Logar v Kigaliju zagotovil podporo močnejšemu partnerstvu med EU in AU

Kigali, 26. oktobra - Zunanji minister Anže Logar je danes na ministrskem zasedanju med EU in Afriško unijo v ruandskem Kigaliju zagotovil podporo Slovenije kot predsedujoče Svetu EU pri prizadevanjih za močnejše partnerstvo med unijama, ki bo temeljilo na vsakodnevnem sodelovanju in dolgoročni skupni viziji, so sporočili z zunanjega ministrstva.