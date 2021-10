Sudanski general sporočil, da je odstavljeni premier v njegovi rezidenci

Kartum/New York, 26. oktobra - Sudanski general Abdel Fatah al Burhan je danes sporočil, da je sudanski premier Abdala Hamdok, ki so ga v ponedeljkovem državnem udaru odstavili z oblasti, v njegovi rezidenci. Premierjevi privrženci so znova pozvali k Hamdokovi izpustitvi, za to pa se je zavzel tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.