Pivo Union bodo po novem varili v Laškem

Ljubljana, 26. oktobra - Varjenje piva Union bodo najpozneje do februarja 2022 prenesli v Laško. Kot so navedli v Pivovarni Laško Union, namreč 35 let star hladilni sistem v ljubljanski pivovarni ni več primeren za obratovanje. Vpliv na zaposlene še ni natančno določen. Predsednica sindikata Andreja Sojer pravi, da so zaposleni razočarani, pričakujejo pa tudi odpuščanja.