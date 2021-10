Na mednarodnem CEE Automotive Forum 2021 tudi osem slovenskih podjetij

Budimpešta/Ljubljana, 26. oktobra - Mednarodnega poslovnega foruma CEE Automotive Forum 2021 se je v Budimpešti minuli teden udeležilo tudi osem slovenskih podjetij, ki sodelujejo z avtomobilsko industrijo. Z dogodkom so bila zadovoljna, saj so dobila vpogled v najnovejše stanje, napovedi, trende in izzive avtomobilske industrije, so danes sporočili iz agencije Spirit Slovenija.