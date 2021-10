DZ za upoštevanje varuhovih priporočil

Ljubljana, 26. oktobra - DZ je danes s 44 glasovi za in enim proti sprejel priporočilo k poročilu varuha človekovih pravic za lani, s katerim so vsem institucijam in vsem funkcionarjem na vseh ravneh priporočili upoštevanje priporočil iz varuhovega poročila. V njem je sicer predlaganih 128 novih priporočil.