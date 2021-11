V zborniku Glas umetnikov ustvarjalci akademiki predstavljajo svoje delo

Ljubljana, 1. novembra - Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj je s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) poleti predstavljala umetniško ustvarjanje akademikov, ki so prejeli Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Ob tem so izdali še knjigo Glas umetnikov, v kateri se člani iz razreda za umetnost SAZU predstavljajo po lastnem izboru.