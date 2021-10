Župani s skupno pobudo za navezavo Škofje Loke na avtocestno omrežje

Ljubljana, 26. oktobra - Sedem županov je pripravilo pobudo za navezavo Škofje Loke in s tem četrte razvojne osi na avtocestno omrežje. Kot so zapisali, cesta, ki povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, ne predstavlja le strateške prometne poti, pač pa je tudi transregionalni razvojni pospeševalec.