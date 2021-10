Zorčič: Ne sodelujem s koalicijo, očitki so povsem deplasirani

Ljubljana, 26. oktobra - Predsednik DZ Igor Zorčič je zavrnil očitke, da sodeluje s koalicijo, ker se ni pridružil poslancem opozicijskih LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP, ki so sejo obstruirali. Kot je še pojasnil, predsednik DZ pri odločanju o obstrukciji ni tako svoboden kot ostali poslanke in poslanci, saj mora organizirati sejo in delo DZ.