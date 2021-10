Raziskovalke biotehniške fakultete z objavo o socialnosti bakterije v ISME Journal

Ljubljana, 26. oktobra - Ugledna znanstvena revija ISME Journal je objavila članek raziskovalk Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o raziskavi, v kateri so preučevale vpliv sorodnosti bakterij na zasedanje površin. Kot so zapisali na fakulteti, so znanja o medsebojnih odnosih mikroorganizmov med drugim ključna za razvoj bolj učinkovitih probiotikov.