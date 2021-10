Poslanske skupine z različnimi pogledi na razmere v državi in nujnost predčasnih volitev

Ljubljana, 26. oktobra - Stališča poslanskih skupin na izredni seji DZ so pokazala različne poglede strank na razmere v državi in potrebo po predčasnih volitvah. Razpravo na to temo so zahtevali v opozicijskih LMŠ, SD, SAB, Levici in NeP, v katerih tudi ocenjujejo, da je za zaskrbljujoče stanje v državi kriva vlada, ki mora odstopiti. V koaliciji vse očitke zavračajo.