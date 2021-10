V Londonu v počastitev 75-letnice Bowiejevega rojstva odprli pop-up trgovino

London, 27. oktobra - V Londonu je le nekaj metrov od kraja, kjer je David Bowie poziral kot Ziggy Stardust, v ponedeljek vrata odprla pop-up trgovina v počastitev 75. obletnice pevčevega rojstva, piše nemška tiskovna agencija dpa. Trgovina je obenem muzej, v njej so naprodaj omejene izdaje plošč in spominkov, vanjo so vključeni tudi interaktivni elementi.