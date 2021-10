Celjski policisti 34-letniku zasegli konopljo

Celje, 26. oktobra - Celjski policisti so v ponedeljkovi hišni preiskavi na območju Celja 34-letnemu Celjanu zasegli okoli 200 posušenih vej konoplje in dober kilogram posušenih vršičkov. Moški je konopljo sušil v garaži in sobah stanovanjske hiše, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.