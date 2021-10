Bela krajina v zadnjih dveh letih s povečanim številom prenočitev

Metlika, 31. oktobra - Destinacija Bela krajina, ki jo sestavljajo občine Črnomelj, Metlika in Semič, v zadnjih dveh letih beleži hitro rast števila prenočitev. V koronskem letu 2020 so v Beli krajini, kjer so prepričani, da je njihova regija tisto, kar išče današnji turist, imeli kar 50 odstotkov več nočitev kot leto pred tem, številke ostajajo visoke tudi letos.