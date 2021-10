Emo Kozin čaka najpomembnejši dvoboj v karieri

Ljubljana, 26. oktobra - Slovenska boksarka Ema Kozin je vendarle dočakala dvoboj z ameriško zvezdniško tekmico Claresso Shields. V njeni ekipi so sporočili, da se bo Kozinova za naslove v verzijah WBC, WBA in IBF borila 11. decembra v Birminghamu. Podrobnosti doslej največjega obračuna v karieri pa so predstavili še na današnji novinarski konferenci.