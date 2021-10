Pri založbi UMco izšla knjiga Zadnji film 2.0 Marcela Štefančiča, jr.

Ljubljana, 26. oktobra - Pri založbi UMco je izšla knjiga filmskega kritika in publicista Marcela Štefančiča, jr. Zadnji film 2.0: Vzpon in propad novega Hollywooda: Razširjena, dopolnjena, revidirana in obogatena izdaja. Knjiga prinaša eruditski popis zlatih let Hollywooda od sredine 60. do sredine 70. let minulega stoletja.