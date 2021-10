Zelena luč ustanovitvi Visoke šole Grm Novo mesto

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci so na današnji seji ob obstrukciji večine poslancev opozicije s 45 glasovi za in enim proti potrdili predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Tako se bo ta zasebni zavod preoblikoval v javnega, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa bo izvrševala vlada.