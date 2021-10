Cankova, 26. oktobra - Policisti so bili danes nekaj pred 10. uro obveščeni, da je tovorno vozilo pri vzvratni vožnji na Cankovi povozilo moškega, ki je na kraju zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti in kriminalisti na kraju dogodka skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem opravljajo ogled.