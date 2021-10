Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP obstruirajo glasovanja na današnji seji DZ, med katerimi je predvideno odločanje o ustavnem sodniku ter zakonodajnih predlogih o dohodnini in igrah na srečo. Tako so glasovanje prepustili koaliciji ter podpornikom koalicije SNS in poslancema narodnosti.