Na Kitajskem prva retrospektiva slovenskega filma

Peking, 26. oktobra - Na Kitajskem bo od 28. oktobra do 4. novembra potekala prva retrospektiva slovenskih filmov, nastalih med letoma 1956 in 2020. Na ogled bo šest celovečercev, vsi bodo podnaslovljeni v kitajščino in angleščino. Retrospektivo bodo odprli v filmskem arhivu v Pekingu, kasneje pa jih bodo predvajali tudi v drugih večjih kitajskih mestih.