V NSi poudarjajo prednosti predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 26. oktobra - V NSi poudarjajo pomen spoštovanja človekovih pravic od spočetja do smrti, vsakomur pa je treba po njihovi oceni zagotoviti dostojno in varno življenje. Glede na to podpirajo vladni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem je DZ danes odločil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.