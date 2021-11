Zavod podaljšal dve javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih

Ljubljana, 1. novembra - Zavod RS za zaposlovanje je prejšnji teden podaljšal javni povabili za praktično usposabljanje brezposelnih Usposabljam.se in Delovni preizkus, in sicer najdlje do 30. aprila oz. 15. junija prihodnje leto. Za programe je na voljo 17,2 milijona evrov. Delodajalci lahko ponudbe oddajo elektronsko na portalu zavoda za delodajalce.