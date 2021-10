Kriminalisti danes nadaljujejo preiskavo groženj z obiskom pri poslanskih skupinah

Ljubljana, 26. oktobra - Kriminalisti so danes obiskali poslanski skupini SNS in DeSUS, na kateri sta bili naslovljeni pošiljki z grožnjami in priloženim nabojem. Prejem pošiljke z nabojem na domači naslov je danes potrdil še poslanec DeSUS Robert Polnar. Kot je dejal, pa odstopa od kakršnegakoli pregona zoper storilca, v kolikor bi ga policija odkrila.