Raziskava Mirovnega inštituta pokazala velik obseg diskriminacije v Sloveniji

Ljubljana, 26. oktobra - Raziskava Mirovnega inštituta je pokazala, da je obseg diskriminacije v Sloveniji velik. Te je največ na podlagi narodnosti, državljanstva, barve kože in veroizpovedi, najbolj pa se kaže pri zaposlovanju in na delovnem mestu, v zdravstvu, pri dostopu do storitev, na stanovanjskem trgu in v upravnih postopkih, so pojasnili na Mirovnem inštitutu.