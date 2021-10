V mednarodni operaciji proti temnemu spletu aretirali 150 ljudi

Haag, 26. oktobra - V okviru ene največjih mednarodnih preiskav temnega spleta doslej so policije po svetu aretirale 150 ljudi, so danes sporočili iz Europola, ki je usklajeval operacijo. Zasegli so tudi 26,7 milijona evrov, 45 kosov strelnega orožja in več kot 230 kilogramov drog.