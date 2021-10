SBI TOP dopoldne pod gladino

Ljubljana, 26. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi zdrsnil 0,15 odstotka pod gladino. Med blue chipi prve kotacije se najbolj cenijo delnice Luke Koper, in sicer za več kot štiri odstotke. Vlagatelji so največ prometa zaenkrat opravili s Krkinimi delnicami, ki so ene redkih s pozitivnim predznakom.