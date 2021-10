NIJZ: Ponovna okužba z novim koronavirusom doslej zanesljivo potrjena pri 46 osebah

Ljubljana, 26. oktobra - Ponovljeno okužbo z novim koronavirusom so doslej v Sloveniji zanesljivo potrdili pri 46 osebah, so za STA pojasnili na NIJZ. Ob tem pa opozarjajo, da spremljanje in opredeljevanje oseb, ki so bile po določenem časovnem obdobju ponovno pozitivne, zahteva poglobljeno mikrobiološko preučevanje, kar pa ni vselej možno iz objektivnih razlogov.