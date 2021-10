V Kostelu bi turistični park najraje gradili z oddajo stavbne pravice zasebnemu investiranju

Kostel, 26. oktobra - V občini Kostel so se že pred časom odločili, da bodo postavili naravni turistični park, s katerim bi v občino privabili turiste, kar nekaj časa pa so iskali rešitve, kako pristopiti k naložbi. Zdaj so se odločili, da bodo park najverjetneje gradili z oddajo stavbne pravice zasebnemu investitorju, je za STA povedal župan Ivan Črnkovič.