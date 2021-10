Policisti bodo o početju mladoletnikov na avtocesti obvestili center za socialno delo

Kranj, 26. oktobra - Gorenjski prometni policisti so zaključili preverjanje nespametnega in nevarnega zadrževanja otrok na avtocesti 5. septembra, ki so ga je prejšnji teden izpostavili pri Darsu. Vsi vpleteni so mlajši od 14 let, zato bodo policisti o njihovem početju obvestili pristojni center za socialno delo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.