Poročilo: Nepošten in razdeljen svet se ni naučil lekcije pandemije

Berlin, 26. oktobra - Leto in pol po izbruhu pandemije covida-19 je svet naredil premalo za ustrezen odziv in se ni naučil iz že storjenih napak. Pandemija je razkrila nepravičen, uničen in razdeljen svet, v poročilu odbora za spremljanje globalne pripravljenosti opozarjajo strokovnjaki. Dodajajo, da države niso sposobne kmalu končati pandemije ali preprečiti podobne.