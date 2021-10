Celebusi letos prepeljali skoraj 100.000 potnikov

Celje, 31. oktobra - Celebusi so letos prepeljali skoraj 100.000 potnikov. September je bil med tistimi meseci v letu z največjim številom potnikov, po številu prodanih mesečnih in letnih vozovnic je bil to rekorden mesec. Največ potnikov se sicer še vedno odloča za nakup enkratnih vozovnic na avtobusu, so sporočili s celjske občine.