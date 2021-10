Uvedba elektronskega cestninjenja po mnenju revizorjev delno učinkovita

Ljubljana, 26. oktobra - Načrtovanje, izvajanje in zaključevanje uvedbe elektronskega cestninjenja za tovorna vozila v Sloveniji je bilo po oceni računskega sodišča delno učinkovito. Revizorji so med drugim ugotovili, da so različne vlade vsebinsko spreminjale koncept elektronskega cestninjenja, do same uvedbe sistema pa je pripeljal šele tretji mednarodni razpis.