Cene nafte rahlo navzgor

Singapur, 26. oktobra - Cene nafte so danes rahlo dvigujejo, a po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ostajajo pod večletnim vrhom, ki so ga dosegle v ponedeljek. Povpraševanje po energentih se v luči okrevanja svetovnega gospodarstva po pandemiji krepi, a so zaloge omejene. Trgovci z nafto pričakujejo, da bo naftni kartel Opec+ prihodnji teden povečal proizvodnjo.